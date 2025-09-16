Fútbol Internacional
16 sep 2025 , 11:07

Yael Falcón Pérez será el árbitro central en el partido entre Liga de Quito vs. São Paulo por Copa Libertadores

El jueves 18 de septiembre, Liga de Quito se enfrentará a São Paulo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

   
    El árbitro argentino, Yael Falcón Pérez( AFP )
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha designado a la terna arbitral que impartirá justicia en el encuentro entre Liga de Quito y São Paulo, correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El encargado de dirigir el compromiso será el árbitro argentino Yael Falcón Pérez, de 37 años, quien cuenta con una amplia experiencia internacional. Incluso, ha sido parte del equipo arbitral en el Mundial de Clubes.

Falcón ya tiene antecedentes arbitrando a Liga de Quito, pues fue el juez central en el encuentro frente a Ñublense, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el que los albos cayeron 3-2 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, luego lograron avanzar en la tanda de penales, rumbo al título que finalmente obtuvieron en este torneo.

El equipo arbitral estará conformado de la siguiente manera:

Árbitro central: Yael Falcón (Argentina)

Asistentes: Facundo Rodríguez y José Savorani

Cuarto árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Héctor Paletta

El partido está programado para este jueves a las 17:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por ESPN y Disney Plus.

