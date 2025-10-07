Xavi Hernández: "La selección de Ecuador es una generación joven, pero con capacidad para competir"

El exjugador y leyenda del FC Barcelona, Xavi Hernández, elogió públicamente a la selección de Ecuador y compartió una conversación que tuvo con Félix Sánchez Bas, exentrenador de la Tri.

"Ahí estuvo como seleccionador un amigo mío, Félix Sánchez, que lo hizo muy bien. Me dijo que hay un muy buen equipo, que hay buenos futbolistas", comentó el exmediocampista y excapitán del FC Barcelona.

Además, Xavi destacó el potencial del equipo ecuatoriano: "Es una generación joven, pero con capacidad para competir. Así que todo lo mejor para Ecuador".

La selección ecuatoriana finalizó en el segundo lugar de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas con 29 puntos, asegurando su clasificación al que será su quinto Mundial.

De cara a los próximos amistosos, el técnico Sebastián Beccacece buscará sumar dos victorias que podrían permitir a Ecuador escalar posiciones en el ranking FIFA, con el objetivo de alcanzar un lugar en el bombo 2 del sorteo para el Mundial 2026.

La Tri enfrentará a Estados Unidos el viernes 10 de octubre y, posteriormente, se medirá ante México el martes 14 de octubre, en un partido que se disputará en Guadalajara.