Xavi Hernández: "La selección de Ecuador es una generación joven, pero con capacidad para competir"

El exjugador y leyenda del FC Barcelona, <b>Xavi Hernández</b>, elogió públicamente a la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-ecuador>selección de Ecuador</a> y compartió una conversación que tuvo con Félix Sánchez Bas, exentrenador de la Tri. Ahí estuvo<b></b><b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/la-fifa-confirma-la-suspension-de-moises-caicedo-para-el-debut-de-ecuador-en-el-mundial-2026-CH10247476></a> <b></b> <b></b> <b></b><b></b>