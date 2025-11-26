Fútbol Internacional
26 nov 2025 , 16:49

Así fue el gol de Willian Pacho con el PSG ante el Tottenham por la Champions League

El París Saint-Germain derrotó 5-3 al Tottenham por la quinta jornada de la fase inicial de la Champions League

   
  • Así fue el gol de Willian Pacho con el PSG ante el Tottenham por la Champions League
    El defensa del París Saint-Germain, Willian Pacho, celebra su gol contra el Tottenham por la Champions League( AFP )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El defensa ecuatoriano Willian Pacho anotó el cuarto gol en la victoria del París Saint-Germain por 5-3 contra el Tottenham, en la quinta jornada de la fase inicial de la Champions League.

A los 64 minutos, tras un tiro de esquina, Pacho marcó su segundo gol en la Champions. El ecuatoriano aprovechó un rebote y, con un remate de su pierna menos hábil, la derecha, envió el balón al fondo de las redes.

Lea también: Willian Pacho marcó y el París Saint-Germain venció al Tottenham por la Champions League

De inmediato corrió hacia el banderín para celebrar con sus compañeros, pues en ese momento el marcador estaba 3-2 y su anotación amplió la ventaja a 4-2 para los parisinos.

Más tarde, Kolo Muani descontó para los ingleses, pero Vitinha, desde el punto penal, selló el 5-3 definitivo.

Con esta victoria, el PSG se coloca en la segunda posición del grupo con 12 puntos, solo por detrás del Arsenal de Piero Hincapié, que suma 15.

Temas
Champions League
Paris Saint-Germain
Tottenham
Willian Pacho
gol
Ecuador
Noticias
Recomendadas