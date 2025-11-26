Fútbol Internacional
26 nov 2025 , 13:54

Willian Pacho marcó y el París Saint-Germain venció al Tottenham por la Champions League

El París Saint-Germain derrotó 5-3 al Tottenham por la quinta jornada de la fase inicial de la Champions League

   
  • Willian Pacho marcó y el París Saint-Germain venció al Tottenham por la Champions League
    Willian Pacho celebra su gol con el París Saint-Germain contra el Tottenham por la quinta jornada de la fase inicial de la Champions League ( AFP )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El París Saint-Germain remontó y derrotó 5-3 al Tottenham por la quinta fecha de la fase inicial de la Champions League.

El París Saint-Germain, con Willian Pacho como titular, se adueñó de la posesión del balón desde el inicio. El Tottenham esperó replegado, buscando aprovechar cualquier error en la circulación para lanzar contragolpes.

Sin embargo, el conjunto parisino fue el que generó las acciones más peligrosas sobre el arco de Guglielmo Vicario. Vitinha remató con potencia y su disparo rozó el poste del guardameta.

A los 35 minutos, Richarlison sorprendió a propios y extraños y puso el 1-0 a favor de los visitantes. Diez minutos después, Vitinha igualó el marcador, y con ese 1-1 ambos equipos se fueron al descanso.

En la etapa de complemento, los Spurs volvieron a adelantarse en el marcador. Pacho, con una formidable barrida, evitó el gol en primera instancia, pero Marquinhos llegó tarde al despeje y Kolo Muani insistió para enviar el balón al fondo de las redes.

Lea también: La noche perfecta del Niño Moi en la goleada del Chelsea

La ventaja no les duró mucho a los ingleses, porque Vitinha apareció nuevamente y marcó el 2-2.

Posteriormente, Fabián Ruiz puso el 3-2 y, por medio de Willian Pacho, el PSG amplió su ventaja a 4-2. El zaguero tricolor se desmarcó y, con un gran remate, celebró su segunda conquista en este torneo.

El Tottenham no se rindió y Kolo Muani descontó, pero Vitinha, la gran figura del partido, completó un hat-trick y anotó el quinto gol para su equipo.

Con este resultado, el París Saint-Germain se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 12 puntos, mientras que el Tottenham es decimoquinto con ocho unidades.

Temas
Champions League
PSG
Willian Pacho
Europa
Noticias
Recomendadas