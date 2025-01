Willian Pacho, en una entrevista para el canal del París Saint-Germain, su equipo, se refirió sobre porque eligió el número 51 y su primera convocatoria con la selección de Ecuador.

"No estuve convocado a la selección de Ecuador Sub 15, Sub 20, pero fui directo a la absoluta, no lo esperaba en ese momento, porque sabía que tenía que trabajar mucho, me llamaron y me sentí muy contento", dijo el zaguero central del PSG.

"En ese momento llamé a mi familia y ellos gritaron de la emoción, fue un momento muy increíble", añadió.

Lea también: Felipe Caicedo no descarta un regreso a la selección de Ecuador