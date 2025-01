Felipe Caicedo, la flamante contratación de Barcelona Sporting Club para esta 2025, no cierra las puertas de un regreso a la selección de Ecuador.

Cabe recordar, que el atacante tricolor se retiró de la Tri en 2017, tras no clasificar al Mundial de Rusia 2018.

"No cierro puertas. No me gusta cerrar puertas nunca. Voy poco a poco, primero tengo que ponerme bien, luego jugar y si se da la oportunidad, quién sabe”, dijo el delantero ecuatoriano en una entrevista con El Canal del Fútbol.

