Fútbol Internacional
31 ago 2025 , 16:09

Willian Pacho ingresa al cambio en goleada del PSG sobre el Toulouse

Willian Pacho ingresó al cambio en la victoria por 6-3 del PSG sobre el Toulouse por la Ligue 1.

   
    Willian Pacho ingresó al cambio en el triunfo del PSG.( PSG )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
El París Saint-Germain continúa firme en su camino hacia la defensa del título en la Ligue 1. Este fin de semana, el conjunto de Luis Enrique volvió a imponer condiciones con una aplastante victoria 3-6 sobre el Toulouse, en un partido que tuvo un arranque demoledor y la destacada participación del ecuatoriano Willian Pacho, quien ingresó en el complemento para reforzar una defensa exigida por momentos.

Antes del ingreso del defensor tricolor, el PSG ya había resuelto gran parte del encuentro en media hora. Joao Neves, con dos tantos, abrió la goleada que completaron Bradley Barcola y Ousmane Dembélé, llevando el marcador a un 0-4 imponente. El Toulouse no encontraba respuestas ante la velocidad y precisión del equipo parisino, que dominó a placer en todos los sectores del campo.

Con el marcador 1-4 y tras dos penales atajados por el portero Lucas Chevalier, Luis Enrique decidió rotar su zaga e incluir a Willian Pacho, quien debutó oficialmente en la liga con el PSG tras su reciente llegada. Su ingreso fue clave para contener el intento de reacción del Toulouse y aportar solidez en un segundo tiempo más abierto, donde ambos equipos encontraron espacios.

El PSG amplió su ventaja con el tercer gol de Neves y un penal convertido por Dembélé, aunque también concedió dos goles que maquillaron el resultado final. A pesar de eso, el equipo parisino no perdió el control del partido, y la presencia de Pacho ayudó a cerrar líneas y cortar transiciones rápidas del rival. El ecuatoriano mostró firmeza, buena lectura de juego y capacidad de adaptación en un contexto de alta exigencia.

Con esta victoria, el París Saint-Germain se afianza en la cima de la tabla con nueve puntos en tres jornadas, consolidándose como líder solitario y único equipo que ha ganado todos sus partidos hasta ahora.

