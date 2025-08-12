Fútbol Internacional
Vlahović bloquea el mercado de la Juventus tras confirmar que respetará su contrato hasta el 2026

Dusan Vlahović, decidido a cumplir su contrato hasta 2026 y no renovar, bloquea el mercado de una Juventus de Turín que, debido a la elevada ficha del ariete, no puede operar con facilidad para incorporar al francés Randal Kolo Muani

   
    Dusan Vlahović, goleador de la Juventus.( Juventus )
El serbio Dusan Vlahović, decidido a cumplir su contrato hasta 2026 y no renovar, bloquea el mercado de una Juventus de Turín que, debido a la elevada ficha del ariete, no puede operar con facilidad para incorporar al francés Randal Kolo Muani, delantero del PSG que la pasada campaña militó como cedido en la 'Vecchia Signora'.

La 'Juve' y Vlahović hace tiempo que no reman en la misma dirección. El club quiere deshacerse de su ficha pero el jugador no tiene intención de marcharse para cobrar el elevado contrato, firmado al alza en 2022, que le garantiza en el último año, una cifra cercana a los USD 13 millones. Incluso si eso supone no jugar prácticamente nada en año mundialista.

El serbio no forma parte de los planes juventinos, que intenta por todos los medios hacerse con los servicios de Kolo Muani y liberarse del Vlahovic.

Por lo pronto, en lo que va de pretemporada, ha disputado 45 minutos como suplente ante el Reggiana, de Serie B, al que anotó un tanto; y apenas media hora ante el Borussia Dortmund, en un duelo que pese a la victoria disparó las críticas contra el delantero, protagonista de una jugada mal ejecutada que se hizo viral en redes sociales.

Ni el fichaje del canadiense Jonathan David ni la posible llegada de Kolo Muani parecen afectar a un Vlahovic que, en realidad, por el momento no tiene apenas ofertas concretas. Solo el ligero interés de Massimiliano Allegri, entrenador de un Milan que persigue al danés Rasmus Hojlund, pareció por un momento aclarar la oscura situación que vive en Turín.

La negativa, por el momento, de Vlahovic a abandonar el club hasta 2026 como agente libre, obliga a cambiar la planificación del club. Algo que podría repercutir en la plantilla y plantes del croata Igor Tudor. Si la 'Juve' no consigue hacer caja con el serbio, tendrá que buscar alternativas para poder fichar.

Lejos quedan los momentos en los que Vlahovic era un ídolo. Cuando llegó procedente de la 'Fiore', en enero de 2022, acumulaba un total de 20 goles solo en ese brutal inicio de campaña. Desde que firmó por la 'Juve', en estos 3 años y medio, el serbio ha marcado un total de 58 en 149 partidos, promedio mucho más bajo.

