10 ago 2025 , 13:26

La Juventus vence al Borussia Dortmund y eclipsa el retiro de Hummels

La Juventus de Italia se impuso 2-1 al Borussia Dortmund en un amistoso internacional que tuvo también la despedida del defensor alemán Mats Hummels de las canchas.

   
    Jugadores de la Juventus celebrando el triunfo.( EFE )
La Juventus derrotó de visita al Borussia Dortmund en un amistoso internacional que tuvo como plato fuerte la despedida del defensor Mats Hummels del fútbol profesional.

El cuadro italiano se impuso con doblete de Andrea Cambiaso, mientras que los alemanes descontaron por parte Maximilian Beier en los minutos finales.

El Borussia intentó imponer condiciones en el arranque con una presión alta, sin embargo la Juve sostuvo su arco en 0 y tras un contragolpe letal, la Vecchia puso el 1-0 al minuto 16 del primer tiempo.

Los italianos incrementaron su poderío y fueron ganando terreno germano pudiendo acercarse al 2-0 pero no hubo puntería.

Recién en la segunda mitad llegó el 2-0 por medio de un ataque colectivo que tuvo a ambos carrileros de la Juve en fase ofensiva: Joao Mario y Andrea Cambiaso.

El portugués desbordó por derecha, descargó para Yildiz quien pasó a un Cambiaso que se metió en el área para luego sacar un fuerte remate para sellar el 2-0 al minuto 53.

Cuando el partido llegaba a su fin, Beier, quien entró al cambio sacó un potente remate y recortó las distancias.

Terminado el duelo, Hummels se pudo despedir de los hinchas del Borussia que lo vieron crecer deportivamente ganando varios títulos.

