Villarreal y Barcelona jugarán en Miami, aprobado por la UEFA

La UEFA anunció este lunes la aprobación de la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el partido entre Villarreal y Barcelona, por la jornada 17 de LaLiga, se juegue en Miami, Estados Unidos "debido a las lagunas normativas a nivel mundial".

Lea también: Real Madrid rechaza que Villarreal y Barcelona jueguen en Miami

El organismo reiteró su rechazo a que los partidos de ligas domésticas se jueguen en otro país, pero explicó que ha tomado esta decisión porque el marco regulatorio de la FIFA "no es lo suficientemente claro y detallado", y señaló que su postura no debe considerarse como un precedente.

Además de la petición hecha por la RFEF, la UEFA aceptó igualmente la de Italia para que el Milan-Como se juegue en la localidad australiana de Perth.

La UEFA aseguró que "contribuirá activamente al trabajo que está llevando a cabo la FIFA para garantizar que las futuras normas defiendan la integridad de las competiciones nacionales y el estrecho vínculo entre los clubes, sus aficionados y las comunidades locales".

Lea también: Fabio Cannavaro es el nuevo entrenador de Uzbekistán para el Mundial 2026