(VIDEO) Joao Neves hace historia al marcar dos goles de chilena en siete minutos

El cuadro del Toulouse dirigido por el español Carles Martínez, había logrado ganar sus dos partidos iniciales de la Ligue 1. Además, sin recibir gol alguno. Pero en 30 minutos ante el PSG, cuadro dirigido por Luis Enrique, ya había sufrido cuatro goles.

Los honores del partido fueron para Joao Neves, el luso es incuestionable para su entrenador. Neves abrió el marcador, a los siete minutos, en un balón parado que rondó de un lado al otro por el área local y que terminó con un fallo en el remate de Ousmane Dembélé que finalizó en una acrobacia del portugués.

Neves marcó el tercer gol, nuevamente de chilena, tras un control con el pecho, en un balón que le llegó, tras un rebote de Achraf Hakimi. Un movimiento acrobático en toda regla del centrocampista portugués que firmó la gran obra del partido.