Valentín Barco viaja a Inglaterra para sumarse a las filas del Brighton

El lateral argentino Valentín Barco viajó este miércoles rumbo a Inglaterra, donde jugará en el Brighton & Hove Albion, y afirmó sentirse "contento" por este salto en su carrera y "agradecido" a su ya exequipo, el Boca Juniors.

En declaraciones a ESPN antes de abordar su vuelo hacia el país europeo, el futbolista de 19 años se mostró "muy contento por este paso" y "agradecido a todos los hinchas de Boca, el club, los dirigentes, por estos diez años" vividos en la entidad xeneize.

"Boca es todo para mí. Me dieron todo desde el principio; yo llegue a los 9 años al club, toda una vida", afirmó el futbolista nacido en la localidad de 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires.

Lea: El Brighton, con Pervis Estupiñán de titular, perdió contra el Tottenham

En contraste con el rencor con el que la entidad habló del futbolista una vez se ratificó que iba a pagar la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares para irse a la Premier League, Barco reiteró su agradecimiento tanto al club como a sus seguidores.

Hace un par de semanas, el presidente de Boca, el exfutbolista Juan Román Riquelme, criticó la actitud de Barco, de quien dijo en una entrevista que "lo que hizo estuvo muy mal".

"A mí me tocó ser futbolista. No sé si me fue mejor o peor que Barco, pero sí que me vinieron a buscar un montón de veces cuando tenía 18 años y siempre dije que no. Por eso, la decisión siempre es del jugador y después está el representante y la familia", agregó.

Fuera de estas afirmaciones y pese a su juventud, Barco comentó que intenta "estar siempre tranquilo" y "no pensar en el afuera" para centrarse en lo que le toca "hacer dentro de la cancha".

Además, se mostró "orgulloso" por haber cumplido en el reciente Preolímpico Sudamericano de Venezuela "el objetivo" de clasificar a la selección argentina sub-23 para los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Estábamos todos muy contentos", aseveró acerca del combinado nacional dirigido por Javier Mascherano.

El pasado 20 de enero el Brighton hizo oficial el fichaje de Barco por un período de cuatro años y medio, hasta junio de 2028.

Barco disputó 35 partidos con el primer equipo de Boca Juniors y fue uno de los más destacados en la pasada Copa Libertadores, donde el Xeneize alcanzó la final que perdió ante Fluminense.

El argentino espera ingresar en la nómina de talentos sudamericanos que han triunfado en el Brighton, como Moisés Caicedo, Julio Enciso, Pervis Estupiñán, Facundo Buonanotte, Alexis Mac Allister y Steven Alzate.