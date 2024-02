El Bayer Leverkusen de Piero Hincapié, el único invencible de Europa

Ya son 31 partidos consecutivos sin derrota del Bayer Leverkusen de Piero Hincapié, el único equipo que se sostiene invencible en toda Europa en esta temporada, sin nadie que se acerque a sus números, con 27 triunfos, 4 empates, 93 goles a favor y 22 en contra, mientras causa admiración, bate sus récords y aspira a la primera Bundesliga de su historia.

Su curso, hasta ahora, es inigualable. No hay nadie que pueda comparar sus registros. Ni en las cinco grandes ligas ni en el resto de torneos nacionales de las 54 asociaciones dentro de la UEFA. Entre todas las competiciones. Ni en Alemania ni en España ni en Inglaterra ni en Francia ni en Italia ni en Países Bajos ni en Portugal ni en Bélgica ni en Turquía.

Hay cuatro equipos que no han perdido en sus respectivas ligas, pero sí en otros frentes. Es el caso del PSV, invicto y líder neerlandés, pero con dos derrotas; del Differdange de Luxemburgo, que ha perdido uno de sus 20 duelos; del Pyunik Yereván armenio, que ha caído en dos de sus 27 duelos; y del The New Saint galés, con tres borrones en su recorrido.

Hasta el Real Madrid, el Liverpool, el París Saint Germain o el Inter, los líderes de LaLiga española, la 'Premier' inglesa, la 'Ligue' 1 francesa y la Serie A italiana, referencias dentro y fuera de sus fronteras, o el Manchester City, el vigente campeón de prácticamente todo, han perdido al menos alguna vez en este curso.

No el Bayer Leverkusen, dirigido por Xabi Alonso hacia las cotas más altas. Aún debe culminarlo. No cae en un partido de competición oficial desde el 27 de mayo de 2023, el último duelo justo del pasado ejercicio, cuando fue doblegado por 3-0 por el Bochum. Y sólo ha perdido tres de sus últimos 51 choques entre todos los torneos.

Su última victoria del pasado sábado contra el Bayern Múnich, al que doblegó por 3-0, lo desató aún más, intrépido y asombroso a ojos de todo el fútbol europeo para ampliar hasta los cinco puntos su ventaja al frente de la liga alemana sobre ese rival, segundo, y proclamarse tan favorito como él para alcanzar su primera Bundesliga de todos los tiempos.

Desde 2015-16, con el Bayern Múnich con 56 puntos en las primeras 21 jornadas, nadie había sido tan productivo a estas alturas del campeonato alemán como el actual Leverkusen. Es más, desde que se instauraron los tres puntos por victoria, sólo hay otro ejemplo por encima: el Bayern también en 2013-14, con 59.

El Leverkusen suma ahora 55. No era primero en este momento desde 2009-10. Tenía 45 puntos, diez menos que ahora. En la jornada 21 de la pasada campaña era décimo, con 27 puntos, menos de la mitad con los que deslumbra ahora con su fútbol trepidante y ofensivo, con los tres centrales, los dos carrileros que son extremos y una ambición desbordante y ganadora.