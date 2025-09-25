Fútbol Internacional
Tiago Nunes: "El dinero no puede comprar las cinco estrellas que tiene Liga de Quito en el pecho"

El entrenador de Liga de Quito celebró con orgullo la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores y destacó la mística del club ecuatoriano.

   
Tras la histórica clasificación de Liga Deportiva Universitaria de Quito a las semifinales de la Copa Libertadores, el director técnico Tiago Nunes destacó el esfuerzo de su equipo y el valor simbólico de este logro en una rueda de prensa cargada de emoción, celebrada luego del triunfo 1-0 sobre São Paulo en el estadio Morumbí, que selló un global de 3-0.

Con palabras contundentes, el entrenador brasileño resaltó la identidad y grandeza del conjunto albo, por encima de las diferencias presupuestarias que existen en el fútbol sudamericano: "Somos Ecuador y representamos a un país entero. Sabemos las diferencias económicas que existen en Sudamérica, pero hay cosas que el dinero no puede comprar".

El técnico no dejó pasar la oportunidad para recordar la historia internacional del club quiteño, con una frase que ya ha comenzado a resonar en la hinchada alba: "La plata no puede comprar las cinco estrellas que tiene Liga en el pecho. Es un equipo con mística, con historia, con camiseta pesada. La plata no compra el sueño ni el corazón".

Además, Nunes elogió el rendimiento colectivo de sus dirigidos en una serie muy exigente ante un gigante como São Paulo: "Jugar cuatro tiempos contra São Paulo y ganar tres de ellos, empatando el otro, es algo muy importante. Mis felicitaciones a los jugadores. Este es un momento para disfrutar y celebrar".

Con esta clasificación, Liga de Quito se instala en las semifinales del torneo continental, donde enfrentará a otro poderoso rival brasileño: Palmeiras, en una serie que reedita el cruce vivido en la Copa Libertadores 2009.

El partido de ida se jugará el 22 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, mientras que la vuelta será el 29 de octubre en suelo brasileño. Liga buscará repetir la hazaña de 2008 y volver a disputar una final del certamen más prestigioso de América.

