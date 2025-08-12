Thomas Frank deja fuera a Bissouma de la final de la Supercopa por llegar varias veces tarde

<b>Thomas Frank</b>, entrenador del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/tottenham target=_blank>Tottenham Hotspur</a></b>, ha dejado a <b>Yves Bissouma fuera de la convocatoria</b> para la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/willian-pacho-ira-por-la-supercopa-de-europa-con-el-psg-GY9919923 target=_blank>Supercopa de Europa</a></b> por llegar tarde en repetidas ocasiones. El técnico danés confirmó este<b></b> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/son-heung-min-salida-tottenham-XK9873303 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-chelsea-moises-caicedo-vs-psg-willian-pacho-resultado-final-mundial-de-clubes-EE9745035 target=_blank></a></b> <b></b>