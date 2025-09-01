De futbolista a cantante: Sergio Ramos estrena canción con un mensaje hacia el Real Madrid

El central español del Monterrey mexicano, Sergio Ramos, lanzó la canción Cibeles, en ritmo de reguetón, en la que reclama al Real Madrid por su salida del club en 2021.

"Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele. De gala me vestí, sangre y sudor te di... Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran solo para que me alejaras", dice la letra de la canción interpretada por Ramos.

Sergio Ramos ganó 22 títulos con el Real Madrid, cinco Ligas, cuatro veces la Champions League, cuatro ediciones del Mundial de Clubes, tres ediciones de la Supercopa de Europa, dos ediciones de la Copa del Rey y cuatro veces la Supercopa de España.

A pesar de estos éxitos, en 2021 el defensor abandonó la plantilla.

El zaguero de 39 años, quien después pasó por Paris Saint Germain, Sevilla y ahora Monterrey, no ha olvidado su salida del club blanco.

Por eso lo plasmó en una pieza musical que trabajó en colaboración con el compositor mexicano Carín León.

