Ruben Amorim responde a las críticas de Cristiano Ronaldo al Manchester United

El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, respondió a las duras críticas de Cristiano Ronaldo, su excompañero en la selección portuguesa, y recomendó a los aficionados mirar hacia adelante en lugar de quedarse estancados en el pasado.

Ronaldo, ídolo máximo del club, declaró esta semana en una entrevista con Piers Morgan que el United “no va por buen camino” y advirtió que Amorim “no va a hacer milagros” en Old Trafford.

Amorim respondió a estas declaraciones antes del choque de la Premier League de este sábado contra el Tottenham Hotspur.

“Por supuesto, todo lo que dijo tiene un gran impacto. Lo que debemos priorizar es el futuro. Sabemos que como club cometimos muchos errores en el pasado, pero estamos intentando cambiarlos", dijo.

"Así que no nos centremos en lo que pasó. Centrémonos en lo que estamos haciendo ahora. Estamos cambiando muchas cosas en la estructura, en nuestra forma de hacer las cosas, en la forma en que queremos que se comporten los jugadores. Lo estamos haciendo y estamos mejorando."

El United ha mostrado signos de mejoría, ascendiendo al octavo puesto, a dos puntos del segundo lugar, tras una racha de cuatro partidos invicto.