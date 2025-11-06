Canadá, próximo rival de Ecuador, presentó su lista de convocados

La <b>selección de fútbol de Canadá</b> presentó este jueves<b> su nomina de jugadores para los <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/amistosos target=_blank>enfrentamientos amistosos</a></b> ante <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-de-ecuador target=_blank>Ecuador</a> y Venezuela. <b>Los canadienses enfrentarán primero a la selección ecuatoriana</b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/sebastian-beccacece-convocara-nuevos-jugadores-ecuador-proxima-fecha-fifa-AF10372714 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b>