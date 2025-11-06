Canadá, próximo rival de Ecuador, presentó su lista de convocados

La selección de fútbol de Canadá presentó este jueves su nomina de jugadores para los enfrentamientos amistosos ante Ecuador y Venezuela.

Los canadienses enfrentarán primero a la selección ecuatoriana el próximo jueves 13 de noviembre en el BMO Field de Toronto y después viajarán a Estados Unidos para enfrentar a Venezuela el martes 18 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

Jesse Marsch, entrenador de la selección canadiense, convocó a varios nombres nuevos, entre los que destacan la doble nacionalidad del portero del Huddersfield Town, Owen Goodman, de 21 años, y del defensa central del Middlesbrough, Alfie Jones, de 28 años.

Goodman representó a Inglaterra y Canadá en categorías inferiores, pero no había podido jugar con la selección mayor canadiense debido a problemas de elegibilidad.

Canadá se encuentra actualmente en la posición 26 del ranking FIFA.