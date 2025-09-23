River sueña con la remontada ante Palmeiras y Racing espera sentenciar las esperanzas de Vélez

Los resultados de los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores jugados la semana pasada han dejado en riesgo a los clubes de Argentina, que ha poblado esta fase con cuatro representantes.

Palmeiras, con un pie en las semifinales de la Copa Libertadores tras imponerse por 1-2 en el partido de ida de los cuartos de final, se medirá este miércoles con un River Plate que necesita elevar su nivel para inclinar la balanza a su favor.

La única serie entre equipos argentinos favoreció a Racing Club, que el pasado martes 16 de septiembre ganó a domicilio por la mínima a Vélez y este martes cerrará en casa.

Por otro lado, River tendrá que apelar a la épica para sorprender a Palmeiras y remontar un 1-2 que por ahora parece contundente.

Un triunfo por la mínima de River este miércoles llevará la definición a una tanda de penaltis, mientras que un empate clasifica al conjunto paulista.

La clasificación de goleadores de la Copa Libertadores la encabeza con 7 el delantero de Racing Adrián Emanuel Martínez.