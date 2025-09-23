Fútbol Internacional
23 sep 2025 , 13:36

River sueña con la remontada ante Palmeiras y Racing espera sentenciar las esperanzas de Vélez

Este miércoles, un Palmeiras embalado se medirá con un River Plate que necesita elevar su nivel para inclinar la balanza a su favor y Racing Club cerrará en casa con una ventaja mínima, mientras Vélez mantiene sus esperanzas de remontada.

   
    Paulo Díaz, jugador de River Plate ( EFE )
Los resultados de los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores jugados la semana pasada han dejado en riesgo a los clubes de Argentina, que ha poblado esta fase con cuatro representantes.

Palmeiras, con un pie en las semifinales de la Copa Libertadores tras imponerse por 1-2 en el partido de ida de los cuartos de final, se medirá este miércoles con un River Plate que necesita elevar su nivel para inclinar la balanza a su favor.

La única serie entre equipos argentinos favoreció a Racing Club, que el pasado martes 16 de septiembre ganó a domicilio por la mínima a Vélez y este martes cerrará en casa.

Por otro lado, River tendrá que apelar a la épica para sorprender a Palmeiras y remontar un 1-2 que por ahora parece contundente.

Un triunfo por la mínima de River este miércoles llevará la definición a una tanda de penaltis, mientras que un empate clasifica al conjunto paulista.

La clasificación de goleadores de la Copa Libertadores la encabeza con 7 el delantero de Racing Adrián Emanuel Martínez.

