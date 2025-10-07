Rio Ferdinand lamenta que el Manchester United no fichara a Moisés Caicedo

<b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/moises-caicedo>Moisés Caicedo </a></b>es el jugador de moda en la <b>Premier League</b> y ahora ha recibido elogios del histórico capitán del <b>Manchester United, Rio Ferdinand </b>quien reveló en su pódcast <i>Rio Presents</i> que lo<b></b> <b></b><b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/la-fifa-confirma-la-suspension-de-moises-caicedo-para-el-debut-de-ecuador-en-el-mundial-2026-CH10247476></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>