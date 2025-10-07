Rio Ferdinand lamenta que el Manchester United no fichara a Moisés Caicedo

Moisés Caicedo es el jugador de moda en la Premier League y ahora ha recibido elogios del histórico capitán del Manchester United, Rio Ferdinand quien reveló en su pódcast Rio Presents que lo recomendó a la directiva del United para ficharlo cuando era jugador del Brighton.

Ferdinand reconoció que insistió en su fichaje en sus recomendaciones al cuadro de los diablos rojos sin tener éxito.

Lea: La FIFA confirma la suspensión de Moisés Caicedo para el debut de Ecuador en el Mundial 2026

"No creo que haya mucha diferencia entre Caicedo y Declan Rice, para ser honesto. Estaría feliz con cualquiera de los dos. Cuando ambos estaban en el mercado, yo gritaba para que el Manchester United los fichara porque veía el valor que tenía Caicedo", reveló el que también fuera compañero de Antonio Valencia en su momento.

Y añadió: "Creo que Caicedo habría sido magnífico para el Manchester United, con tiempo. Y también creo que Declan habría sido un fichaje ridículamente bueno. Así que, sinceramente, creo que estamos hablando de matices entre los dos".

Lo cierto es que Caicedo es hoy uno de los mejores mediocampistas a nivel mundial y el Chelsea disfruta de su talento semana a semana, mientras que el United sigue viviendo una crisis deportiva pese a los fichajes realizados.

Rio Ferdinand fue uno de los pilares defensivos del Manchester United durante más de una década. Llegó al club en 2002 y ganó seis Premier League, una Champions League (2008), dos Copas de la Liga y un Mundial de Clubes, consolidándose como uno de los mejores centrales de su generación.

Dentro del vestuario, Ferdinand fue un líder natural y un compañero cercano del ecuatoriano Antonio Valencia, con quien compartió varios años en el equipo.