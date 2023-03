Real Madrid vs FC Barcelona: todo lo que debes saber sobre la semifinal de la Copa del Rey

Errores que no puede permitirse un Real Madrid que da valor a la Copa del Rey según va acercándose a la final tras demostrar que quiere la competición. Las remontadas en duelos de alta exigencia, ante el Villarreal y el Atlético de Madrid en las rondas previas, así lo atestiguan.

Ha tenido cinco días para recuperar fuerzas y, de paso, al brasileño Rodrygo Goes , al que tanto añoró en un ataque sin ideas. Es la novedad en la convocatoria de Ancelotti, pero no apunta al equipo titular. Recién recuperado de un desgarro muscular, por su eficacia como jugador revulsivo desde el banquillo.

Entre Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga saldrá el mediocentro defensivo si es que el técnico italiano no decide apostar por ambos para aumentar el físico tras ver como el último clásico lo comenzó a perder desde la batalla de la medular.

Y allí volverá este jueves para medirse a sus miedos, para convencerse de que los siete puntos que lleva en el campeonato doméstico ante el Real Madrid son suficientes, aunque el partido de mañana sea la ida de un enfrentamiento copero.

Pero es que resulta imposible no relacionar esta eliminatoria con LaLiga, porque en función del resultado, el equipo merengue puede volver a creer en sí mismo en el campeonato doméstico y asestar un golpe anímico a los azulgranas, que últimamente no andan sobrados de confianza entre bajas y la eliminación de la Liga Europa en Old Trafford.

Será el primero de los tres clásicos y una ida de semifinales de la Copa del Rey. El segundo y el tercer asalto se jugarán en el Camp Nou: el 19 de marzo, el enfrentamiento liguero, y el 5 de abril, la vuelta de las semifinales de Copa.