FIFA 'The Best' 2023: Conoce a las personas que triunfaron en la ceremonia de premiación

El argentino Lionel Messi, logra su segundo 'The Best', premio otorgado por la FIFA como el mejor jugador del año. El capitán de la selección 'albiceleste' se consagró, tras quedar campeón en el Mundial Qatar 2022.

Messi, Benzema, Mbappé y Haaland en el once ideal de la FIFA 2022

El argentino Lionel Messi, los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland figuran en el once ideal de la FIFA 2022, desvelado este lunes en la gala The Best en París. En una alineación muy ofensiva, esos cuatro delanteros, tres de los cuales optan al premio al mejor jugador, comparten once con jugadores como el brasileño Casemiro, el croata Luka Modric o el marroquí Achraf Hakimi.

El portero elegido ha sido el belga del Real Madrid Thibaut Courtois, que no ganó el premio al mejor meta, que recayó en el argentino Emiliano "Dibu" Martínez. En la defensa, junto a Hakimi, solo un central, el neerlandés del Liverpool Virgil van Dijk, y el portugués del Bayern de Múnich Joao Cancelo. Completa el once el belga del Manchester City Kevin de Bruyne.

Scaloni, mejor entrenador del año para la FIFA

El argentino Lionel Scaloni, campeón del mundo con su país, fue elegido este lunes mejor entrenador del año 2022 en los premios de The Best de la FIFA, por delante del italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti y del español del Manchester City Pep Guardiola. Scaloni, de 44 años, culminó en Catar el gran trabajo que veía haciendo con la Albiceleste, con la que solo ha perdido uno de los últimos 43 partidos que ha dirigido. Pese a su corta experiencia en los banquillos, el de Rosario ha recuperado el espíritu de equipo en Argentina y ha podido explotar el talento de sus estrellas, empezando por su paisano Leo Messi. A él dedicó uno de los primeros abrazos en el auditorio Pleyel de París, que acogió la gala, donde acudió acompañado de su esposa y sus dos hijos. "Estoy especialmente orgulloso porque es un premio que lo votan los futbolistas y para mi tiene un valor enorme. Quiero agradecer a los jugadores, esos 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos no hubiéramos podido conseguir nada. A ellos les estaré eternamente agradecido", aseguró el seleccionador. También tuvo palabras para el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, poro la confianza que le ha brindado, y a su cuerpo técnico. "No hay cosa más linda que ver feliz a tu país, ver esa gente emocionada en las calles. No tiene precio", aseguró. Scaloni se impuso un Ancelotti, que llegaba con la liga española y la Liga de Campeones bajo el brazo, la cuarta de su carrera, más que ningún otro técnico en la historia, y Guardiola, que consiguió su cuarto título de liga en Inglaterra en los últimos cinco años, con 99 goles a favor, y llegó a semifinales en la Liga de Campeones.

La neerlandesa Weigman gana su tercer premio The Best a mejor entrenadora

La neerlandesa Sarina Wiegman, que al frente de Inglaterra consiguió la Eurocopa, fue elegida este lunes por tercera vez mejor entrenadora del año en los premios The Best de la FIFA, por delante de la francesa Sonia Bonpastor, del Lyon, y la seleccionadora de Brasil, la sueca Pia Sundhage. Wiegman, de 53 años, ha convertido a Inglaterra en una maquina de ganar, con 22 victorias y cuatro empates en los 26 partidos que ha dirigido, lo que le llevó a conseguir su segunda Eurocopa, tras la que logró con su país en 2017. En la Eurocopa, Inglaterra solo encajó dos goles y marcó 22.Weigmar ya fue elegida como mejor entrenadora por la FIFA en 2017 y 2020. "Desde que camino me encanta el fútbol y he visto cómo este deporte se ha desarrollado entre las mujeres", dijo la mítica entrenadora, que pidió que ese desarrollo no permita "no hacer lo correcto". "Competimos en el terreno de juego, pero fuera tenemos que ser un equipo, competir juntas para avanzar todas", afirmó la seleccionadora de Inglaterra, que destacó el buen ambiente de la pasada Eurocopa. Se impuso a Bompastor, ganadora de la liga de su país y de la Liga de Campeones, y a Sundhage, ganadora de la Copa América, en la que las brasileñas marcaron 20 goles y no encajaron ninguno.

El "Dibu" Martínez, mejor portero del año en los premios The Best de la FIFA

El guardameta argentino Emiliano "Dibu" Martínez, campeón del mundo con su selección, fue elegido este lunes mejor portero del año en los premios The Best de la FIFA, por delante del belga del Real Madrid Thibaut Courtois y del marroquí del Sevilla Yassine Bono. "Dibu", de 30 años y en el Aston Villa desde 2020, capitalizó así la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar, que a diferencia del Balón de Oro, fue incluido en el periodo a valorar. La recompensa de France Football recayó hace cinco meses en Courtois. El meta argentino acabó el Mundial como portero menos goleado y fue clave en la victoria de la "albiceleste", en las tandas de penalitis de los cuartos contra Países Bajos y la final frente a Francia, cuando también hizo una providencial parada en el último minuto de la prórroga al galo Randal Kolo-Muani que hubiera dado la Copa del Mundo a los franceses.

Putellas gana su segundo The Best consecutivo

La española Alexa Putellas logró este lunes su segundo trofeo The Best consecutivo, cinco meses después de haber ganado su segundo Balón de Oro. La jugadora del Barcelona, con el que ganó la liga y la Copa en España y fue finalista de la Liga de Campeones, se convierte en la primera jugadora que repite este galardón. Putellas, de 29 años, se perdió por lesión la Eurocopa, pero acabó como máxima goleadora de la Liga de Campeones, con once dianas, y firmó, en total, 34 tantos. "Soy el ejemplo de que cuando tienes un sueño y lo persigues, lo puedes conseguir. Si lo sueñas muy fuerte y lo trabajas", aseguró la jugadora del Barcelona, que se impuso a la inglesa Beth Mead, ganadora de la Eurocopa, y la estadounidense Alex Morgan. "Quiero agradecer a mi familia, no han podido venir, están en casa, a mis compañeras, el cuerpo técnico, el club, presidente, a todos los que estáis aquí y toda la gente que trabaja en el club", agregó. También se acordó de "las personas que han estado todos los días, no solo ahora, toda la vida". "Gracias a ellas estoy aquí, soy un pedacito de toda la gente que me he cruzado", añadió. Putellas rompió la fiesta inglesa, que vio cómo tras la seleccionadora y la portera no se coronaba Beth Mead, de 27 años, pese a que fue bota de oro y mejor jugadora del torneo. La estadounidense Alex Morgan, de 33 años, fue segunda en The Best el año pasado y este ha sido máxima goleadora de la liga estadounidense con 15 tantos en 17 partidos, y máxima goleadora y mejor jugadora de la Copa Concacaf, que ganó su selección.

Mapi León y Alexia Putellas, en el once ideal de la FIFA