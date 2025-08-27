Fútbol Internacional
Real Madrid asombra a sus fanáticos con proyecciones 3D de sus figuras en el Bernabéu

El Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, comenzó a mostrar proyecciones 3D gracias a su sistema de iluminación que proyecta imágenes de momentos icónicos para los madridistas.

   
    Imagen del francés Kylian Mbappé proyectada en las afueras del estadio Santiago Bernabéu.( Redes )
Lo fanáticos del Real Madrid han quedado asombrados gracias al nuevo sistema de iluminación que proyecta imágenes en calidad 3D. El espectáculo comienza en la noche y deja sin palabras a los aficionados. “Es el mejor estadio del mundo”, afirmó un seguidor merengue en declaraciones al diario español MARCA.

Gracias a los videos compartidos por los fanáticos, se pueden observar imágenes de momentos históricos del club. Entre ellas, destacan la celebración de goles importantes, como el de Dani Carvajal en la final de la Champions League de 2024.

Además, el espectáculo visual incluye la vitrina de trofeos del club, fotografías de sus figuras emblemáticas y los festejos de los títulos conseguidos en los últimos años.

