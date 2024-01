La reacción de Diego Palacios en su presentación en el Corinthians al no entender una pregunta en portugués

El Corinthians presentó de forma oficial a Diego Palacios como nuevo fichaje, pero durante la rueda de prensa el ecuatoriano tuvo un vergonzoso momento con un periodista.

Palacios llega como una estrella, después de su gran desempeño en Los Ángeles FC, después de quedar vicecampeones de la MLS, por ello su fichaje ha generado gran expectativa entre los hinchas.

La rueda de prensa se había realizado sin ningún inconveniente, y se realizaba en una mezcla de español y portugués, pero una pregunta de un periodista generó la risa de Palacios y de toda la sala.

El periodista realizaba la pregunta en portugués, pero algo parecía que no estaba correcto con Palacios, hasta que el reportero terminó de hablar y desencadenó la risa de Diego Palacios.

El ecuatoriano respondió que “No entendí, no voy a mentir, no entendí. ¿Alguien que me traduzca”, desatando la risa de los periodistas de la sala y de él mismo, tomando la situación con un buen humor.