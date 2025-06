En realidad, Ecuador pudo tener siete participantes , pero el Chelsea no llamó a Kendry Páez y Andrés Micolta no puede jugar con el Pachuca por lesión.

Moisés Caicedo (Chelsea): Fecha 1 vs. LAFC (16/06), Fecha 2 vs. Flamengo (20/06), Fecha 3 vs. Esperance Sportive (24/06).

Willian Pacho (PSG): Fecha 1 vs. Atlético de Madrid (15/06), Fecha 2 vs. Botafogo (19/06), Fecha 3 vs. Seattle Sounders (23/06).

Allen Obando (Inter Miami): Fecha 1 vs. Al Ahly (14/06), Fecha 2 vs. Porto (19/06), Fecha 3 vs. Palmeiras (23/06).

Gonzalo Plata (Flamengo): Fecha 1 vs. Esperance Sportive (16/06), Fecha 2 vs. Chelsea (20/06), Fecha 3 vs. LAFC (24/06).

Cristhian Loor (Botafogo): Fecha 1 vs. Seattle Sounders (15/06), Fecha 2 vs. PSG (19/06), Fecha 3 vs. Atlético de Madrid (23/06).