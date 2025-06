Jorge Guzmán, presidente de Emelec, dejó el silencio y reveló ante medios peruanos que Christian Cueva, aún no es jugador del club azul.

"No era un secreto que teníamos interés por el jugador, pero él tiene que solucionar unos problemas con Cienciano y estamos a la espera de eso. He hablado con el presidente de Cienciano, me ha manifestado que se va a reunir con el jugador, nosotros no podemos finiquitar aún nada con el jugador hasta que él finiquite su contrato con el club cusqueño", reconoció Guzmán ante radio Ovación del país vecino.

Continuando, Guzmán dijo: "Lo único que hemos hecho nosotros y que nos permite el reglamento FIFA es tener un acercamiento en el periodo de 6 meses y según palabras del jugador estamos en ese periodo".

Sobre la amenaza de demanda por parte de Cienciano, Guzmán contó que ha mantenido una charla con Sergio Ludeña, presidente del cuadro peruano: "Le he expresado claramente que nosotros no hemos incurrido en ninguna ilegalidad, porque el jugador nos ha manifestado que está cerrando su contrato en estos meses con el club, y eso nos permite reglamentariamente hacer un acercamiento".

Para terminar, Guzmán espera solucionar el tema contractual, sumado a las prohibiciones de la FIFA para formalmente avanzar en el fichaje de Cueva.