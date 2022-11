Qatar 2022: La joven generación de Ecuador y su aprendizaje en el Mundial

" Creo que ahora no es momento para tomar decisiones , tengo que parar la pelota y ver qué quiero hacer de mi carrera, si voy a seguir dirigiendo o no", agregó el argentino de 60 años .

Tras el partido, Alfaro no confirmó que siga en el cargo: "Es una cuestión personal decidir si sigo dirigiendo, más allá de Ecuador . Necesito tiempo para saber qué voy a hacer de mi carrera profesional , qué decisiones voy a tomar", aseguró.

"Pequeños detalles que marcan grandes diferencias"

Alexander Domínguez , experimentado arquero ecuatoriano, pese a no ser titular en Catar , ejerció de portavoz de la afición ecuatoriana. "Hay que felicitar a los muchachos, que hicieron un gran torneo contra equipos complicados . Ya se vio cómo trataron de tú a tú a un equipo como Países Bajos", sostuvo.

Además, jugar en las condiciones en las que jugó ayer Ecuador , cuando un empate le era suficiente, es otra condicionante. "No fuimos Ecuador" , resumió Alfaro , sobre todo en la primera parte, donde la 'Tri' no disparó una sola vez entre palos.

Por mucho que se hayan enfrentado a Brasil y Argentina en las clasificatorias sudamericanas e incluso en Copa América , un partido en un Mundial exige otro nivel. Frente a selecciones 'exóticas' a las que no está acostumbrado a enfrentarse, es algo completamente diferente al ambiente de Sudamérica .

"Acá hay chicos de 18 años que tienen por delante tres y cuatro eliminatorias y Mundiales ", añadió, asegurando que "hay mucha gente orgullosa por lo que representó este grupo. Hay que tratar de asimilar lo bueno y lo malo que hicimos, esto es fútbol, acá la vida no se acaba , hay que alzar la cabeza y pensar en lo que se viene", concluyó el arquero.

"Tendrá su revancha"

La próxima gran cita de Ecuador será la Copa América-2024. En teoría, esta competición debería disputarse en nuestro país, pero la Conmebol no ha ratificado la sede e incluso desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol se afirmó que es probable que no se desarrolle en el país.

La generación de los Plata, Estupiñán, Hincapié, Méndez, Caicedo y compañía deberá seguir creciendo para el gran objetivo, que no será otro que el Mundial-2026. Pese a que Sudamérica contará con seis representantes (de los 10 miembros de Conmebol) por la ampliación a 48 equipos del torneo (por los 32 participantes actuales), la 'Tri' se deberá ganar su presencia en la cancha.

Para el entrenador Alfaro, independientemente que siga o no en el cargo, "no se debe perder de vista la camada de estos chicos, una generación muy joven, que está adquiriendo experiencia que le servirá en el futuro". "No tengo ninguna duda de que tendrán su revancha", concluyó.