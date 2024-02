Preolímpico sub 23: la razón por la que Kendry Páez no fue convocado con la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador fue eliminada en la fase de grupos del Preolímpico sub 23, pero el gran ausente en La Tri fue Kendry Páez, quien no fue convocado por el director técnico, Miguel Bravo.

Otras selecciones, como Brasil y Argentina, sí convocaron a sus jóvenes promesas que ya han sido comprados por gigantes de Europa, como Endrick al Real Madrid y Claudio Echeverri por el Manchester City.

No obstante, para Ecuador, Páez estuvo ausente, y el director técnico de la Selección sub 23, Miguel Bravo, dio la razón por la que tomó la decisión de no convocarlo a la competición.

Lea más: Fecha, hora y canal para ver al Bayer Leverkusen, de Piero Hincapié, por la Copa de Alemania

“Nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar a Kendry en el Sudamericano Sub-17 y en el Mundial Sub-20. Es un jugador que ha venido demostrado su talento y ese crecimiento que ha tenido, lo ha llevado a ser parte de la selección de mayores”, reveló el estratega, sobre lo importante que ha sido el futbolista.