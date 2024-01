Prensa colombiana tras goleada en el Preolímpico: "Ecuador nos tiene de hijo"

La goleada de Ecuador sobre Colombia en el arranque del Preolímpico sub 23, no pasó desapercibida por la prensa del vecino país, que lamentó el nivel mostrado en suelo venezolano. "La selección de Ecuador nos tiene de hijo", fue como empezó hablando el comentarista Samuel Vargas, quien repasó los recientes enfrentamientos entre ambos países, donde Ecuador superó en el Sudamericano sub 17 disputado hace poco.

Profundizando, Vargas considera que a Ecuador le faltó "un equipo completo", en referencia a las ausencias de nombres como: Kendry Páez, Moisés Caicedo, Piero Hincapié, William Pacho, José Hurtado, entre otros que por edad pueden ser parte, sin embargo sus clubes no los prestaron.

Por otro lado, el comunicador Eduardo Luis López reconoció el golpe tricolor: "muy fea derrota ante la selección de Ecuador, estamos muy triste".

Sin embargo, López cree que por nómina, Colombia era más, pero el problema fue el funcionamiento: "hombre por hombre Ecuador no es mejor que nosotros, el problema es que no podemos jugar de forma buena".

La Revista la Liga, señala que fue clave la expulsión Jimer Fory, lateral colombiano que vio la doble tarjeta amarilla al minuto 24: "Colombia nunca supo reaccionar después de la expulsión".

Colombia descansará en esta jornada de martes, pero deberá volver ante la poderosa Brasil el próximo viernes.