Hernán Galíndez se pronuncia sobre la posibilidad de ser capitán ante Jamaica

"Primero hay que ver si me toca tapar, y si me toca, hay que ver lo que decida el grupo, es una decisión conjunta. Yo fui capitán la otra vez y tenía una responsabilidad muy importante, además, sentí un orgullo muy grande", dijo el portero tricolor, donde no descarta ser capitán otra vez si el grupo así lo decide, y si le toca atajar.



"Siento que cuando hablo en el equipo, me escuchan. Eso me gusta mucho, me siento respetado. Sé que tengo compañeros que juegan en las mejores ligas del mundo y que son mejores que yo, pero cuando me tengo que dirigir a ellos, me escuchan con una humildad muy grande y eso es más lindo que cualquier otra cosa. Me gusta mucho tenerlos de compañeros", expresó Galíndez.