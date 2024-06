Carlos Tenorio sobre Hernán Galíndez: "Llegaste a Ecuador con 25 años y no me vas a decir que en ocho años ya sientes el país"

El ambiente que rodea a La Tri con respecto a la capitanía de la Selección, no parece terminar para los exseleccionados, los cuales se sienten molestos con la decisión de Enner Valencia al cederle la banda de capitán al arquero, Hernán Galíndez.

Carlos Tenorio, hoy presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE), primero indicó lo siguiente en Suite Presidencial, "la cinta puedes dársela a cualquiera para que se la ponga en el brazo, pero el liderazgo para ser un capitán no existe en la Selección hace 10 años".

"Hace pocos meses hubo un tema de indisciplina que involucraba a tres jugadores, pero yo no vi al capitán emitir su postura con respecto a la decisión de dejar fuera a Plata y a Arboleda, pero menos a Páez. A los capitanes se los mide dentro y fuera de la cancha", resaltó Tenorio.

"Cuando existen estos actos de indisciplina, el capitán debe decidir con el dolor de su alma quiénes se quedan afuera porque no están comprometidos con la Selección. Eso nunca existió, desde ahí te das cuenta que no hay liderazgo aquí", recalcó el exmundialista.

Le podría interesar: Carlos Tenorio: “El capitán de la selección tiene que ser, por ley, un jugador que sea nacido en Ecuador”

Finalmente, Tenorio arremetió en contra de Hernán Galíndez por su capitanía en el partido vs. Argentina, "El nacionalizado puede tener el mismo derecho de todos, pero no es lo mismo que el brazalete de capitán lo lleve un nativo ecuatoriano a que la porte un nacionalizado. Entraste al país con 25 años, ya con uso de razón, y no me vas a decir que en ocho o diez años sientes el país".

Carlos Tenorio, entre sus diálogos, aseguró que en la Selección no existe un líder desde hace 10 años, indicando todas las cualidades que debe tener alguien con liderazgo. Finalizando con otra crítica en contra de Hernán Galíndez.