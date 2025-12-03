Fútbol Internacional
Pol Deportes, el joven peruano que sueña con ser periodista y cautivó al mundo con su historia

Cliven Huamán (Pol Deportes) se hizo viral tras transmitir la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Perú

   
    Cliven Huamán (Pol Deportes) narra desde un cerro la final de la Copa Libertadores 2025( Foto: Captura de Pantalla )
El joven peruano Cliven Huamán se ha convertido en una de las sensaciones del momento gracias a su increíble historia. Tras narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro, ahora tuvo la oportunidad de relatar un partido del fútbol peruano entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

Con apenas 15 años, Cliven viajó 18 horas desde Andahuaylas hasta Lima para transmitir la final de la Copa Libertadores, que terminó con el triunfo de Flamengo sobre Palmeiras, logrando así su cuarto título en el torneo.

Desde su cuenta de TikTok, Pol Deportes, narró la final pese a no haber podido acreditarse debido a su corta edad.

“Vinimos 18 horas para estar acá, para poder vivir una final de Copa Libertadores. No entramos al estadio, pero estuvimos narrando este gran partido”, relató, destacando el esfuerzo detrás de su cobertura.

Lea también: Pol Deportes cumple un sueño: fue invitado y cubrió un partido para la televisión peruana

Vengo de una familia muy humilde, he crecido trabajando. He trabajado en la chacra desde los 6 años. Estoy acostumbrado a trabajar y lo único que quiero en esta vida es cumplir mi sueño”, agregó.

“Se reían de mí. Los primeros obstáculos fueron la pobreza y el dinero”, declaró Huamán en una entrevista con El Chiringuito de Jugones.

Al finalizar, envió un saludo a todo el panel del programa español, que se emite en Ecuavisa Play a las 00:00 (hora de Ecuador).

