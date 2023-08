Pochettino no descarta la salida del Chelsea de un compañero de Moisés Caicedo

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del Chelsea, no descartó la posible salida de un jugador del equipo de Londres en el que milita el ecuatoriano Moisés Caicedo.

Se trata del español Marc Cucurella, quien podría salir en este mercado de verano, aunque aseguró que jugará el miércoles en la Copa de la Liga contra el Wimbledon.

"No puedo hablar de todas las suposiciones o rumores", dijo Pochettino este martes en rueda de prensa. "Por ahora nada ha cambiado, mañana puede jugar. El club no me ha dicho nada de esto", respondió el argentino al ser consultado por una posible marcha del lateral, que apenas ha tenido oportunidades esta temporada.

Tras pagar el Chelsea más de 60 millones por él el verano pasado, Cucurella nunca se ha asentado como titular en Stamford Bridge y ahora, con Ben Chilwell sano, ha sido relegado al banquillo. No ha jugado ni un minuto en lo que va de temporada, siendo suplente contra Liverpool, West Ham United y Luton Town.

Esto ha desatado los rumores sobre su posible marcha, con el Manchester United entrando en escena, debido a la necesidad de laterales izquierdos.

El club de Manchester tiene lesionados a Luke Shaw y Tyrell Malacia y Álvaro Fernández es más que posible que salga cedido antes del cierre de mercado, este 31 de agosto.