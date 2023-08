Moisés Caicedo ya tiene su propio cántico en el Chelsea

Moisés Caicedo jugó su primer partido en el Stamford Bridge, siendo destacado por la prensa y los aficionados del Chelsea que le dedicaron un cántico.

El flamante fichaje del cuadro de Londres, fue titular contra el Luton Town, por la cuarta fecha de la Premier League.

"Moisés Caicedo, la la la, Moisés Caicedo, la la la", corearon algunos hinchas que le dieron la bienvenida al tricolor en su nueva casa.

Niño Moi fue clave para el 3-0 a favor de su equipo sobre el recién ascendido esta temporada en el fútbol británico.

Cabe recordar que no es el primer cántico que le dedican a Caicedo, ya que en su paso por el Brighton, también recibió elogios, como: "His name is Moisés Caicedo, his name is Moisés Caicedo (su nombre es Moisés Caicedo, en español)".

El Chelsea pagó 146 millones por el fichaje del ecuatoriano, esperando que sea su nuevo líder en el medio campo junto a Enzo Fernández.