Fútbol Internacional
01 sep 2025 , 13:47

¡Orgullo tricolor! Piero Hincapié, nuevo jugador del Arsenal

Piero Hincapié jugará esta temporada en el Arsenal, uno de los clubes más importantes de la Premier League

   
  • ¡Orgullo tricolor! Piero Hincapié, nuevo jugador del Arsenal
    Piero Hincapié, nuevo jugador del Arsenal( Foto: Arsenal )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

¡La noticia que todos esperaban! Piero Hincapié fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Arsenal para la temporada 2025/26.

El club londinense, que buscará conquistar la Premier League, la Champions League, la FA Cup y la Carabao Cup, suma a sus filas a uno de los zagueros sudamericanos con mayor proyección.

El zaguero llega a uno de los clubes más importantes de la Premier League, en lo que representa el mayor reto de su carrera profesional. Hincapié viene de ser titular indiscutible y una de las figuras defensivas del Bayer Leverkusen, campeón de la Bundesliga 2024.

Su rendimiento despertó el interés de varios clubes europeos, pero finalmente el ecuatoriano se decidió por sumarse al proyecto liderado por Mikel Arteta en el Arsenal.

El director deportivo Andrea Berta declaró: "Estamos encantados de haber concretado la cesión por una temporada de Piero Hincapié".

"Con solo 23 años, Piero ya cuenta con una experiencia significativa, tanto en la Bundesliga como a nivel internacional. Es un defensor inteligente, con verdadera fortaleza y versatilidad", agregó.

"Sus actuaciones en los últimos años, tanto en su club como en la selección, han sido consistentemente de alto nivel, y estamos seguros de que continuará creciendo esta temporada y será un jugador importante para nosotros", añadió.

Lea también: ¡Oficial! Jeremy Sarmiento, nuevo jugador del US Cremonese de Italia

El acuerdo entre el club inglés y el Bayer Leverkusen se basa en una cesión con opción de compra. En caso de activarse dicha cláusula, la operación alcanzaría los USD 60 millones.

Con esta cifra, Hincapié es el segundo traspaso más caro en la historia del fútbol ecuatoriano, solo por detrás del pase de Moisés Caicedo al Chelsea por USD 146 millones.

Piero Hincapié, nuevo jugador del Arsenal
Piero Hincapié, nuevo jugador del Arsenal ( Foto: Arsenal )

¿Qué número usará Hincapié en el Arsenal?

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié llevará el número 5 en su espalda durante su estadía en el Arsenal, dorsal que lo acompañará en todos los compromisos que dispute con el conjunto londinense.

Este número fue utilizado anteriormente por el mediocampista Thomas Partey, quien dejó el club tras finalizar su vínculo contractual y fichar por el Villarreal de España.

Temas
Piero Hincapié
Mercado de fichajes
Arsenal FC
Ecuador
Noticias
Recomendadas