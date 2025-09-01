¡Orgullo tricolor! Piero Hincapié, nuevo jugador del Arsenal

¡La noticia que todos esperaban! Piero Hincapié fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Arsenal para la temporada 2025/26.

El club londinense, que buscará conquistar la Premier League, la Champions League, la FA Cup y la Carabao Cup, suma a sus filas a uno de los zagueros sudamericanos con mayor proyección.

El zaguero llega a uno de los clubes más importantes de la Premier League, en lo que representa el mayor reto de su carrera profesional. Hincapié viene de ser titular indiscutible y una de las figuras defensivas del Bayer Leverkusen, campeón de la Bundesliga 2024.

Su rendimiento despertó el interés de varios clubes europeos, pero finalmente el ecuatoriano se decidió por sumarse al proyecto liderado por Mikel Arteta en el Arsenal.

El director deportivo Andrea Berta declaró: "Estamos encantados de haber concretado la cesión por una temporada de Piero Hincapié".

"Con solo 23 años, Piero ya cuenta con una experiencia significativa, tanto en la Bundesliga como a nivel internacional. Es un defensor inteligente, con verdadera fortaleza y versatilidad", agregó.

"Sus actuaciones en los últimos años, tanto en su club como en la selección, han sido consistentemente de alto nivel, y estamos seguros de que continuará creciendo esta temporada y será un jugador importante para nosotros", añadió.

