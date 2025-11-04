Fútbol Internacional
04 nov 2025 , 08:46

Piero Hincapié, convocado para enfrentar al Slavia Praga en la Champions League

Este martes 4 de noviembre, el Arsenal se enfrenta al Slavia Praga por la cuarta jornada de la fase inicial de la Champions League

   
  • Piero Hincapié, convocado para enfrentar al Slavia Praga en la Champions League
    Piero Hincapié, jugador del Arsenal, viaja a Praga con el equipo por Champions League ( Foto: Arsenal )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El ecuatoriano Piero Hincapié forma parte de la convocatoria del Arsenal que viajó a la República Checa para enfrentar al Slavia Praga, en el marco de la cuarta jornada de la fase inicial de la Champions League.

En las últimas semanas, el defensor tricolor ha vuelto a ganar continuidad con los Gunners, luego de superar una lesión en la ingle que lo mantuvo fuera de las canchas durante siete partidos.

Hasta el momento, Hincapié acumula 99 minutos disputados en la presente temporada y mantiene un objetivo claro: ganarse la titularidad en el conjunto londinense.

Actualmente, el ecuatoriano alterna en la zaga con jugadores como Calafiori, Saliba, Gabriel, Mosquera y Lewis-Skelly.

Lea también: El curioso regalo de Joao Pedro a Moisés Caicedo por su asistencia en la victoria del Chelsea

El técnico Mikel Arteta no ha dudado en elogiar al defensor por su dedicación, disciplina y compromiso, destacando su aporte cada vez que tiene minutos, pese a que aún no cuenta con la regularidad que desearía.

En la Champions League, el Arsenal ocupa la cuarta posición del grupo con nueve puntos, y buscará su cuarta victoria consecutiva ante el Slavia Praga, que se encuentra en el puesto 28 con dos unidades.

Temas
Champions League
Piero Hincapié
Arsenal FC
Ecuador
Noticias
Recomendadas