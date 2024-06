Pervis Estupiñán: "Respeto el trabajo de los periodistas, pero ustedes se encargan de que los chicos tomen esas actitudes"

" Cuando juega Ecuador, somos una sola camiseta. No juegan Barcelona, Liga o Emelec. Somos un solo país. Nosotros somos personas trabajadoras que siempre queremos hacer las cosas bien y darle una alegría al país, aunque las cosas no estén bien en nuestro país. Hay veces que salimos a jugar y saldremos bien, otras veces mal. Pero dándolo todo. Vamos por un Ecuador más unido, para que cuando gritemos ‘sí se puede’ es porque ‘sí se puede'", finalizó.

El jugador ecuatoriano de 29 años en la rueda de prensa, previo al partido ante Jamaica, fue contundente por las críticas recibidas, tras perder ante Venezuela en la primera fecha del Grupo B de la Copa América.

"Esperan el mínimo error para terminar de matarnos", dijo el mediocampista ecuatoriano.

"Sentimos a la interna de que el apoyo no es suficiente, si realmente apoyan, hay que alentar desde el principio. No analizamos números, sino nombres. Ha sido constante desde que llegué a la Selección. He tratado de no escuchar, pero llega un momento en que la gente exige, ¿y qué nos dan a cambio?”, agregó.