"Sentimos que el apoyo no es suficiente . Contra Venezuela se notaba que había más gente de Venezuela. También su himno se escuchó más. Para exigir hay que dar también. Hay que apoyar, alentar desde el principio", dijo.

El centrocampista Carlos Gruezo aseguró este martes que en el entorno de la selección "están esperando el mínimo error" para acabar con La Tri, y lamentó que quienes critican al equipo no tienen conocimiento de lo que pasa dentro de vestuario.

Los jugadores y el técnico de la selección de Ecuador quieren sacar adelante a La Tri en el duelo de este miércoles contra Jamaica , que será crucial para seguir con vida en la Copa América 2024 , y lo intentarán aunque no sienten el apoyo de los aficionados.

Gruezo no escondió su rabia. "No es tan fácil sacártelo de la cabeza, es que ha sido una cosa constante hasta el día de hoy. Yo siempre he hecho mi trabajo, pero llega un momento en el que se nos exige hoy tanto, ¿pero qué nos están dando? Cuando se gana, gana el país, pero cuando perdemos, están los mismos nombres en la prensa. Es la realidad", afirmó.