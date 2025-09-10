Fútbol Internacional
Perú confirma la salida de Óscar Ibáñez y empieza la búsqueda de su reemplazo

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció este miércoles la salida de Óscar Ibáñez como director técnico de la selección absoluta, apenas dos días después de que el propio entrenador asegurara que permanecería en el cargo hasta los amistosos programados para noviembre.

   
    Óscar Ibáñez, ahora exentrenador de Perú.( ARCHIVO )
La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció este miércoles la salida de Óscar Ibáñez como director técnico de la selección absoluta, apenas dos días después de que el propio entrenador asegurara que permanecería en el cargo hasta los amistosos programados para noviembre.

Mediante un comunicado oficial, la FPF informó la terminación del contrato de Ibáñez, quien asumió el mando de la Bicolor a inicios de este año con el objetivo de revertir el rumbo de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

“La Federación Peruana de Fútbol expresa su más sincero agradecimiento al profesor Ibáñez y a su comando técnico por la responsabilidad y compromiso asumidos en la conducción de la selección durante las últimas seis fechas de las eliminatorias”, señaló la institución.

Bajo la conducción del técnico argentino nacionalizado peruano, la selección sumó apenas cinco puntos en seis partidos, producto de una victoria, dos empates y tres derrotas. Cifras que replican el rendimiento de su antecesor, el uruguayo Jorge Fossati, quien también dirigió a Perú en seis jornadas eliminatorias.

Con estos resultados, Perú cerró su participación con apenas 12 unidades, su peor desempeño histórico en unas clasificatorias mundialistas, por debajo incluso de los 13 puntos obtenidos en el camino hacia Sudáfrica 2010.

Pese a la salida de Ibáñez, la FPF afirmó que el proceso rumbo al próximo ciclo ya está en marcha. “La selección peruana inicia una nueva era con optimismo y visión de futuro”, indicó, enmarcando esta transición en su Plan de Reestructuración Institucional, un proceso que busca fortalecer las capacidades técnicas, deportivas y administrativas del fútbol peruano.

En ese contexto, la Federación aseguró que la elección del nuevo cuerpo técnico será fruto de una evaluación exhaustiva, y que se priorizará un perfil que se alinee con su visión estratégica de largo plazo.

