Maduro exige cambio en el cuerpo técnico de la Vinotinto tras eliminación ante Colombia

El dictador de <b>Venezuela, Nicolás Maduro</b>, exigió este miércoles un cambio en el cuerpo técnico de la selección nacional de fútbol, encabezado por el argentino<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-venezuela-colombia-resultado-repechaje-eliminatorias-CJ10085412> <b>Fernando Batista</b></a>, un día después de la<b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/mundial-2026-y-el-bombo-2-los-amistosos-de-corea-del-sur-ecuador-y-australia-previo-al-sorteo-HI10093073></a></b> <b></b> <b></b>