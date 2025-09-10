Maduro exige cambio en el cuerpo técnico de la Vinotinto tras eliminación ante Colombia

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió este miércoles un cambio en el cuerpo técnico de la selección nacional de fútbol, encabezado por el argentino Fernando Batista, un día después de la humillante eliminación por el cupo al repechaje al Mundial 2026 contra Colombia por 6-3 en suelo llanero.

Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el autócrata manifestó que "toda" la nación exige también "una reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto".

"Me hago portavoz de millones de niños, niñas, jóvenes y de todo el pueblo. Tenemos con qué competir, llegar y ganar, así que hay que corregir lo que haya que corregir y levantar la cabeza, siempre levantar la cabeza, nunca bajarla ante ninguna adversidad o derrota. Levantarla, que el día de la Vinotinto llegará, y llegará de la mano de todos los futbolistas que hoy están creciendo", expresó Maduro.

El cuerpo técnico actual está conformado además por los argentinos Leandro Cufré (asistente técnico) y Jorge Pidal (preparador físico), así como el venezolano Vicente Rosales, preparador de porteros, entre otros colaboradores.

Venezuela, que nunca ha logrado clasificar a un Mundial de fútbol, fue goleada este martes por una ya clasificada selección de Colombia en el partido correspondiente a la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas. En ese encuentro destacó el delantero Luis Javier Suárez, autor de un histórico póker con la camiseta cafetera.

Maduro expresó su solidaridad con los jugadores de la selección y con los "miles de miles" de venezolanos que forman parte del "movimiento futbolero" del país, donde, según afirmó, el "fútbol se masificó y casi que desplazó al béisbol como deporte nacional".

Por su parte, el 'Bocha' Batista lamentó el martes que su equipo no consiguiera el puesto para la repesca: "Lo intentamos. Estábamos detrás de un sueño. No pudo ser", dijo, al tiempo que ofreció disculpas al país por no alcanzar el objetivo. Venezuela terminó octavo, solo por delante de Perú y Chile.

El actual cuerpo técnico fue presentado en marzo de 2023, tras la salida del argentino José Pekerman, cuyo contrato con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) llegó a su fin. En ese momento, se anunció el acuerdo con Batista por un período de cuatro años, hasta 2027, con la intención de completar el ciclo mundialista y alcanzar la ansiada clasificación.