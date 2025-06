Una temporada más es lo que resta del contrato de Pep Guardiola y ya dejó en claro que no va a renovar con el Manchester City para "tomarse un descanso". Guardiola lleva 10 años con el equipo 'blue' donde ha ganado un total de 18 títulos que se conforman 6 Premier League, 2 FA Cups y 4 Copas de la Liga.

La continuidad del técnico español se ha alargado al pasar los años debido a su continuo éxito con el equipo pero esta temporada ha sido para el olvido. Guardiola expresa que sabe que la temporada que ha hecho en el City, si la hubiera hecho en España, estaría fuera.

Comparó su situación con la de Carlo Ancelotti, quien fue despedido del Real Madrid por haber logrado una temporada sin trofeos. ​​​​​"Sí que te dan un poco más de paciencia. Mira a Carlo Ancelotti y yo este año, con el año que hemos tenido en España, yo no estoy entrenando al City, a mí me han echado", declaró.

Pep asegura que la Premier League tiene algo que otras ligas no tienen y que como entrenador lo atrae a seguir en la liga.

"No hay nadie que haya pisado aquí y no le enganche esta liga, imposible. Te engancha, no sé qué es, los estadios, los partidos, las dificultades, la climatología... y la adrenalina está muy bien, cualquiera te puede ganar", confesó.