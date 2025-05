El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, anunció que pausará su carrera en julio de 2027, cuando cumpla su contrato con el cuadro inglés.

"Quiero que la gente me recuerde como quiera. Después de mi contrato con el City, voy a frenar. Estoy seguro. No sé si me retiraré, pero me tomaré un descanso", dijo el estratega español en una entrevista con Espn.

Esta temporada para Pep y el Manchester City no ha sido la mejor. Quedó eliminado de la Champions League y en la Premier League tiene apenas 61 puntos y está a 21 del ya campeón, Liverpool.

Puntaje que todavía no le alcanza para asegurarse su participación en la próxima Champions League.

“Fue un año de mucho aprendizaje. No hay una sola razón por la que este año fue difícil, hay muchos detalles, como las decisiones que se tomaron en mi contra. Así que, personalmente, ha sido un año de mucho aprendizaje”, agregó.

“En perspectiva, nuestro año actual no ha sido bueno, pero si analizamos los últimos 10 años, fueron muy buenos, en los que hicimos felices a nuestros aficionados y eso lo vale todo”, añadió.

“La gente piensa que aprendemos más de las derrotas que de las victorias. Pero yo también creo que aprendo de las victorias. Sabía que llegaría un momento en que caeríamos, pero caímos mucho. No esperábamos llegar tan lejos, pero no podemos ganar todo", finalizó.