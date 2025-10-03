Paúl Vélez: "Nunca fue nuestra intención denigrar a las árbitras, ni se nos pasó por la cabeza"

El entrenador de <b>Mushuc Runa</b>,<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/paul-velez-mushuc-runa-entrenador-suspenido-seis-meses-conmebol-arbitraje-femenino-copa-sudamericana-NB10229105> Paúl Vélez</a>, se pronunció sobre la sanción que le impuso la Conmebol luego de sus <b>polémicas declaraciones contra el arbitraje femenino,</b> realizadas tras la eliminación de<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-sudamericana></a> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/agenda-deportiva-fin-semana-sabado-4-domingo-5-octubre-CA10231131></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>