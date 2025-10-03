Paúl Vélez: "Nunca fue nuestra intención denigrar a las árbitras, ni se nos pasó por la cabeza"

El entrenador de Mushuc Runa, Paúl Vélez, se pronunció sobre la sanción que le impuso la Conmebol luego de sus polémicas declaraciones contra el arbitraje femenino, realizadas tras la eliminación de su equipo en la Copa Sudamericana.

“Nunca fue nuestra intención denigrar a las árbitras, ni se nos pasó por la cabeza. Creo que la Conmebol me sancionó más, por lo que se dijo en los medios después”, expresó el técnico ecuatoriano en una entrevista con ABC Deportivo 100.9 FM.

Vélez explicó que, durante la conferencia de prensa posterior al partido, su intención fue señalar la falta de experiencia de las juezas designadas para ese compromiso.

“Me refería a que les faltó experiencia para manejar la tensión de ese tipo de partidos, se dejaron presionar por el tiempo”, agregó.

Las críticas del entrenador estuvieron dirigidas a la árbitra brasileña Edina Alves, quien dirigió el partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En ese momento, Vélez declaró: "Las mujeres no deberían dirigir partidos en estas instancias".

A raíz de estas palabras, la Conmebol lo sancionó con seis meses de suspensión, amparándose en el artículo 15.1 del Código Disciplinario, que sanciona expresiones de carácter discriminatorio o denigrante.