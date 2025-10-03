Fútbol Internacional
03 oct 2025 , 18:30

Paúl Vélez: "Nunca fue nuestra intención denigrar a las árbitras, ni se nos pasó por la cabeza"

Paúl Vélez, director técnico de Mushuc Runa, fue suspendido seis meses por Conmebol, tras polémicas declaraciones en contra del arbitraje femenino

   
  • Paúl Vélez: Nunca fue nuestra intención denigrar a las árbitras, ni se nos pasó por la cabeza
    El entrenador de Mushuc Runa, Paúl Vélez( Foto: Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El entrenador de Mushuc Runa, Paúl Vélez, se pronunció sobre la sanción que le impuso la Conmebol luego de sus polémicas declaraciones contra el arbitraje femenino, realizadas tras la eliminación de su equipo en la Copa Sudamericana.

“Nunca fue nuestra intención denigrar a las árbitras, ni se nos pasó por la cabeza. Creo que la Conmebol me sancionó más, por lo que se dijo en los medios después”, expresó el técnico ecuatoriano en una entrevista con ABC Deportivo 100.9 FM.

Vélez explicó que, durante la conferencia de prensa posterior al partido, su intención fue señalar la falta de experiencia de las juezas designadas para ese compromiso.

Lea también: Agenda deportiva del fin de semana, del sábado 4 y domingo 5 del octubre

Me refería a que les faltó experiencia para manejar la tensión de ese tipo de partidos, se dejaron presionar por el tiempo”, agregó.

Las críticas del entrenador estuvieron dirigidas a la árbitra brasileña Edina Alves, quien dirigió el partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En ese momento, Vélez declaró: "Las mujeres no deberían dirigir partidos en estas instancias".

A raíz de estas palabras, la Conmebol lo sancionó con seis meses de suspensión, amparándose en el artículo 15.1 del Código Disciplinario, que sanciona expresiones de carácter discriminatorio o denigrante.

Temas
Conmebol
Sanción
Mushuc Runa
arbitraje
árbitro mujer
Paúl Vélez
Ecuador
Noticias
Recomendadas