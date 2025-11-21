Paul Pogba es convocado para volver al campo con el Mónaco tras dos años

El nombre del francés Paul Pogba, centrocampista del A.S. Mónaco, figura por primera vez en la lista de convocados de su equipo para el choque contra el Rennes, lo que podría significar su vuelta al campo tras la sanción de dos años por dopaje.

El último partido profesional disputado por el jugador de 32 años fue a comienzos de septiembre de 2023 con la Juventus de Turín.

Sin embargo, su titularidad este sábado es improbable, pero su aparición en la lista de 22 convocados da la esperanza de que el francés podría tener minutos, ya que el entrenador en rueda de prensa este viernes manifestó que hay "buenas señales".

De cumplirse ese escenario sería la primera vez que Pogba defienda la camiseta del Mónaco en el campo y también su debut en la Ligue 1 francesa.