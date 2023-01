Para Francisco Egas 'sería un honor' que Ricardo Gareca sea el DT de Ecuador

Sobre el perfil que debe tener el futuro adiestrador nacional, Egas le resta importancia a su idea futbolística, es decir, si es ofensivo o no, si le gusta como esquema táctico base el 4-4-2 o el 4-3-3, no obstante, considera que es importante que su figura 'una mucho al grupo'.

En cuanto al pasivo que mantiene la FEF, el máximo dirigente del organismo rector del fútbol ecuatoriano prefirió no dar cifras. "Corro el riesgo de equivocarme y crear un escándalo que quizás no hay. El momento de la FEF sigue siendo complicado, la herencia que recibimos sumado a los cuatro años que deportivamente fueron exitosos pero los ingresos no estuvieron porque no teníamos taquilla, viajes costosos por temas de chárter o protocolo", expuso.