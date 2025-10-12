Países Bajos goleó a Finlandia y acaricia el Mundial 2026

<b>Memphis Depay, </b>con dos asistencias y un tanto, facilitó la goleada de <b>Países Bajos</b> en el <b>Johan Cruyff </b>Arena ante Finlandia (4-0) que la deja con un pie en el <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mundial-2026>Mundial 2026</a>, a falta de dos jornadas para <b></b> <b></b><b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/jeremy-arevalo-marca-de-nuevo-en-espana-y-pide-pista-en-la-seleccion-de-ecuador-DF10266137></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b>