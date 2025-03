Octavio Rivero se pronunció de su penal fallado ante El Nacional en la Copa Libertadores

Barcelona SC clasificó a la tercera ronda de la Copa Libertadores al vencer a El Nacional por 2-1 en el global, pero Octavio Rivero se pronunció por su error durante la serie.

El atacante uruguayo tuvo la oportunidad de darle la ventaja a los toreros y poner en tranquilidad a los hinchas, pero erró el tiro penal y, a los pocos minutos, los puros criollos igualaron la serie.

Por esa razón, Rivero dijo que sí le afectó la atajada de David Cabezas y fue un golpe duro para su rendimiento en el juego.

“No voy a mentir, si me afectó, porque se cruzan muchas cosas en la cabeza, porque tenía el momento para ponernos 2-0. Me tocó fallarlo y ellos convierten de penal”, contó a radio Sport 890 de Uruguay.