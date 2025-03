"Yo jugaba al fútbol, pero me retiré porque fui honesto conmigo mismo. Me di cuenta de que realmente mi talento no era lo suficiente como para llegar al fútbol de alto rendimiento ", añadió

Serrano empezó su carrera dirigiendo a chicos de la Sub 12 y año a año iba subiendo de categoría. Ahora, está encargado de la Sub 20 del Atlético Huila y en su primer año quedó vicecampeón de la Copa Colombia.

Serrano confesó que cuando llegó a Huila no había un proceso formativo, ahora este equipo tiene Sub 15, Sub 17, Sub 20 y el plantel de primera división.

"El club en infraestructura realmente tenía espacios para el equipo profesional, porque en formativas solo tenían la Sub 20. En el 2024 se formó la Sub 17 y este año es la primera vez que tenemos Sub 15", declaró.

Ahora, el Atlético Huila sabe que el crecimiento de sus jugadores también pasa por las instalaciones, por esta razón poco a poco están agrandando espacios para darle más comodidades y herramientas a sus jugadores y cuerpos técnicos.

"El club está invirtiendo para que la residencia de los jugadores esté dentro del predio. Actualmente, la residencia no está dentro del club. El equipo paga una unos espacios con unas excelentes comodidades, tal cual un hotel, para darles una vida fantástica los chicos", explicó Serrano.

Además, mencionó que es importante que cada equipo disponga sus espacios, porque "el plantel de primera debe tener sus privilegios, para que los chicos observen, se motiven y se proyecten llegar ahí algún día".