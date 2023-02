"No había ninguna cantidad de dinero que en enero nos permitiera separarnos de Moisés Caicedo", dice directivo del Brighton

El Director Ejecutivo del Brighton inglés, Paul Barber, aseveró que 'no había ninguna cantidad de dinero' que convenza al club de la Premier League de vender al mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo en el mercado invernal, el pasado mes de enero. Es por ello que ni los 86 millones de dólares que puso el Arsenal sobre la mesa fueron suficientes para convencer a la directiva, que evalúa el 'tiempo correcto' para vender a sus jugadores.

"Siempre que sea adecuado para nosotros en cuanto a finanzas y situación del contrato, no nos vamos a interponer en el camino de nadie, pero tiene que ser bueno para nosotros y para los jugadores. Con Leandro Trossard, por su contrato (terminaba en junio), era el tiempo correcto para él y nosotros. Y al final fue lo correcto para el Arsenal y el trato se hizo", apuntó el directivo en diálogo con JP&T: The Football Friendly Podcast.

"En el caso de Caicedo (tiene contrato hasta junio de 2025), puede que le haya parecido correcto al club que lo quería (Arsenal) y puede que le haya parecido correcto a él personalmente, pero no nos parecía lo correcto para nuestro club. Así que la respuesta fue no y se quedó. No había ninguna cantidad de dinero que en enero nos permitiera o nos comprometiera a separarnos de Moisés", analizó Barber.

Por otro lado, el directivo de las Gaviotas considera que Caicedo es un miembro 'fundamental' en el equipo y en la estructura del director técnico italiano Roberto De Zerbi.

"Moisés es un jugador fundamental para el equipo, estamos en el sexto lugar en la Premier League, nos está yendo bien y queremos terminar lo más arriba posible, porque tenemos la oportunidad por primera vez en nuestra historia de superar nuestra mejor campaña que fue terminar novenos en la Premier League (2021-2022)", concluyó.