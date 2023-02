Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán, entre los jugadores más "multados" dentro del Brighton

El jugador paraguayo Julio Enciso, perteneciente al Brighton pasó por los micrófonos de "¿Quién es?" del propio club inglés que lleva a sus talentos a participar en una dinámica de preguntas y respuestas cortas, quien en medio de sus consultas, mencionó a Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán, compañeros de equipo y figuras ecuatorianas.

Una de las preguntas fue: ""¿Quién es el más multado del equipo?" Luego de tomarse unos cuantos minutos, el paraguayo, entre risas, se animó a contestar: "Creo que Moisés, porque siempre tiende a llegar tarde".

Sin embargo, ahí no quedó todo, porque también el turno le tocó al lateral Pervis Estupiñán."Y Pervis también, creo que ellos tienden a recibir muchas multas. Ya sea usando el teléfono y llegando tarde. Muchas veces me toca a mí, pero es porque no entiendo y me quedo siempre donde ellos. Pero los dos son los que más reciben multas".

Enciso ha compartido varias imágenes con sus colegas 'tricolores', quienes son muy amigos dentro y fuera de las canchas del Brighton.

Este fin de semana, el Brighton jugará ante Fulham por una nueva fecha de la Premier League, donde busca sellar su camino a un cupo de torneo internacional, llegando al sexto lugar.